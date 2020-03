De Hasseltse burgerlijke rechtbank heeft nog geen definitieve uitspraak gedaan over de schadevergoeding die de Coca Cola Company zou moeten betalen aan een 39-jarige vrouw uit Diepenbeek. Ze liep brandwonden aan maag en slokdarm op na het drinken van een flesje Chaudfontaine water.

LEES OOK. Diepenbeekse verliest maag door flesje water: “Een biefstuk eten lukt niet meer”

In het flesje dat ze in een warenhuis had gekocht, zat zinkchloride. Door de vergiftiging moesten haar gal en ...