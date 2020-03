Op bezoek in een Lummens magazijn: “Ook vrachtwagenchauffeurs zijn helden”

Lummen -

Ook de magazijniers en vrachtwagenchauffeurs zijn helden in deze coronatijden. Ze moeten ervoor zorgen dat de bevoorrading van onze winkels niet stilvalt. Transportbedrijf TDL Group in Lummen ziet een stijging van 20 procent van het aantal voedingsproducten dat verdeeld wordt naar de retailsector. Maar aan de andere kant is de verdeling van voedsel naar de horeca helemaal stilgevallen. Het magazijn van het Limburgs familiebedrijf draait op volle toeren.