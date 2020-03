Hasselt -

De studenten van de hogeschool PXL krijgen digitaal les nu de school voor enkele weken gesloten is. De geplande groepswerken, taken en lessen gaan gewoon door via het onlineplatform Blackboard. Zelfs de excursie van de opleiding groenmanagement gaat gewoon door. Tijdens de les bosbeheer trekt de docent met een tablet het bos in terwijl de studenten live van thuis uit volgen.