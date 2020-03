Een inkijk in de nieuwe corona-vleugel van het Sint-Trudo Ziekenhuis

Sint-Truiden - In het Sint-Trudoziekenhuis van Sint-Truiden is een extra corona-afdeling in gereedheid gebracht. Het revalidatiecentrum is er omgebouwd en vanmiddag rond half vijf werd een eerste mogelijk besmette patiënt er opgevangen. Net daarvoor kreeg de TVL-redactie een inkijk op de afdeling.

Urgentie-arts Marriane Giart vertelt voor onze camera dat het ziekenhuispersoneel klaar is voor de strijd die eraan komt. Iedereen in het ziekenhuis is ook dankbaar voor de massale steunbetuigingen die van buitenaf komen.

