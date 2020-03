Hamont-Achel Helpt

Hamont-Achel - Wil jij andere Hamont-Achelaren helpen tijdens de coronacrisis? Of heb je zelf hulp nodig? Stad Hamont-Achel werkte samen met Give a Day een platform uit waarbij vrijwilligers in contact gebracht worden met mensen die een helpende hand kunnen gebruiken. Zij kunnen helpen met zaken zoals boodschappen doen, naar de apotheek gaan, sociaal contact zoals bellen of e-mailen, de hond uitlaten…

Wil je anderen helpen?

• Laat via www.impactdays.be/hamont-achelhelpt weten welke hulp jij wil bieden;

• Of stuur een e-mail naar hamontachelhelpt@hamont-achel.be;

• Of bel naar 011 51 05 00 (tijdens de kantooruren)

Heb je hulp nodig?

• Stel je vraag via www.impactdays.be/hamont-achelhelpt;

• Of stuur een e-mail naar hamontachelhelpt@hamont-achel.be;

• Of bel naar 011 51 05 00 (tijdens de kantooruren)

Kantooruren:

• maandag – dinsdag – woensdag: 09.00 – 12.00 en 13.30 – 16.30 uur

• donderdag: 09.00 – 12.00 en 13.30 – 18.30 uur

• vrijdag: 09.00 – 12.00 uur

Wat gebeurt er na je inschrijving?

De stad Hamont-Achel bekijkt alle vragen en koppelt deze met een vrijwilliger. Deze neemt dan contact op met de hulpvrager zodat hij zo spoedig mogelijk geholpen kan worden. De gegevens van zowel hulpvragers als vrijwilligers worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Hulpkaartje

Eerder deze week werd via de Facebookpagina van de stad Hamont-Achel ook al een hulpkaartje verspreid. Mensen konden dit afdrukken, erop invullen waarmee ze graag wilden helpen en het kaartje vervolgens in iemand zijn of haar brievenbus steken. Zo kan iemand die hulp nodig heeft deze persoon contacteren en een beroep doen op diens behulpzaamheid.

Meer weten? Neem een kijkje op www.hamont-achel.be/hamontachelhelpt.