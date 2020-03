Ook handbal gaat overstag: alle competities stopgezet

Net zoals in het volleybal en het basketbal wordt nu ook de handbalcompetitie stopgezet. Door de coronacrisis heeft de Koninklijke Belgische Handbalfederatie in samenspraak met de Vlaamse Handbalvereniging en de Ligue Francophone de Handball beslist een punt te zetten achter de nationale, regionale en provinciale competities. Ook de finales van de beker van België, die op 11 april in Hasselt moesten gespeeld worden, gaan niet door. De modaliteiten wat betreft stijgen en dalen in de verschillende reeksen worden later vastgelegd.