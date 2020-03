Hoofd veiligheidsdienst Suriname doet aan coronapreventie: "Ga naar die tequila party. Doe het!"

Ook in het Zuid-Amerikaanse land Suriname worden maatregelen getroffen om het coronavirus in te dijken. Toen het hoofd van de veiligheidsdienst vernam dat er een ‘tequila party’ was, terwijl zo’n samenkomsten verboden zijn, had ze een opvallende boodschap: ‘Doe het!’ Bekijk haar waarschuwing in de video hierboven.

De dreiging van Veira om de feestgangers op te pakken werd overigens gehoord. De tequila bar waar het om ging liet nadien weten dat ze zullen luisteren naar de nieuwe veiligheidsmaatregelen en de deuren zullen sluiten.

Onze minister van Volksgezondheid wond er een paar weken geleden anders ook geen doekjes om. ‘Blijf in uw kot’ is intussen dé leuze van de coronacrisis in ons land.