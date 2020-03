“Schaamteloos.” Zo denkt Jan Thomassen van Crea Fleur over de twee dames die donderdagnamiddag planten uit een rekje op de privéparking voor de gesloten winkel namen en vertrokken. “Iedereen heeft het moeilijk nu. Dan ga je toch niet stelen.”

De winkel Jan Thomassen en zijn vrouw op de Weg naar Gruitrode is al sinds zaterdag dicht. Eerst was er een uitverkoop en de bloemen en planten die dan nog overbleven, werden naar het bejaardenhuis in ...