UPDATE. Vijfde coronadode in Limburg, 116 patiënten in ziekenhuis

In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden is er opnieuw een patiënt gestorven aan het coronavirus, het tweede dodelijk slachtoffer al in het ziekenhuis Foto: Sven Dillen

Hasselt - Er is een vijfde patiënt aan het coronavirus overleden in Limburg. Het gaat om een persoon die gestorven is in het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. Het aantal besmette patiënten in de Limburgse ziekenhuizen is opgelopen tot 116, van wie er 27 op intensieve liggen.

De dodelijke tol van het coronavirus wordt steeds zwaarder in Limburg. In het Sint-Trudo Ziekenhuis is er opnieuw een patiënt overleden aan het coronavirus, de tweede al in het Truiense ziekenhuis. Daarnaast stierven er in Jessa in Hasselt de afgelopen week twee patiënten aan het coronavirus en ook het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik heeft al één dodelijk coronaslachtoffer te betreuren. Dat brengt het aantal coronadoden in Limburg op vijf. Ondertussen heeft het aantal besmette coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen de kaap van honderd overschreden. Op dit moment liggen er in de zeven Limburgse ziekenhuizen 116 patiënten met een coronabesmetting, dat zijn er liefst 36 meer dan donderdag toen het om 80 patiënten ging. Van de 116 patiënten liggen er momenteel 27 op intensieve zorgen, terwijl er dat donderdag nog 18 waren.

42 patiënten in Jessa

In Jessa in Hasselt liggen op dit moment 42 patiënten met een coronabesmetting, van wie er tien op intensieve zorgen verblijven. In het ziekenhuisnetwerk Noord-Oost Limburg (ZOL in Genk, Mariaziekenhuis in Pelt en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik) is er sprake van 34 coronapatiënten, acht liggen er op intensieve. In het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden verblijven er 22 patiënten met het coronavirus (vijf op intensieve), in het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder verblijven 12 besmette patiënten (twee op intensieve) en in het az Vesalius Ziekenhuis in Tongeren ligt het aantal besmette coronapatiënten op zes, van wie er twee op intensieve verblijven.

BEKIJK OOK. Kaart toont verspreiding coronavirus in Limburg

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus