Relaties in tijden van de coronacrisis: “Jullie kracht als koppel zal duidelijk worden”

In coronatijden zijn we verplicht om samen te hokken met onze geliefde en de rest van het gezin. Dat kan een goede zaak zijn voor jullie relatie, maar ook extra druk leggen op koppels waarbij de verbondenheid zoek is. Twee relatiedeskundigen, Rika Ponnet en Sybille Van Weehaeghe, werpen hun licht op de zaak. “Pijnpunten zullen aan de oppervlakte komen”, klinkt het unaniem.