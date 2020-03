Alles tegen een coupe misérable: “Mag ik mijn froufrou en puntjes zelf bijknippen?”

De lente is straks in het land en ons haar groeit verder, maar een frisse coupe zit er momenteel niet in. Dan maar zelf de schaar erbij nemen en puntjes knippen? Of loopt dat sowieso grandioos fout af? BV-kapper Jochen Vanhoudt geeft tips.

Slecht nieuws voor dames met kapselstress: je puntjes zelf afknippen is meestal geen goed idee. “Als er een snit in je haar zit en je gaat er zelf aan sleutelen met een schaar, dan is de kans heel groot dat je stukjes wegknipt die essentieel zijn voor de vorm. Opgelopen schade is onomkeerbaar: je kapper zal de coupe achteraf moeten afstemmen op het kortste punt.”

Er is echter één uitzondering volgens Jochen, die in dezer dagen verfkits samenstelt en (online) aanbiedt om de juiste kleur van je haar te garanderen. “Als je heel lang, recht haar hebt, kun je er een stukje afknippen als het echt dringend is. Je kapper kan de coupe achteraf wel corrigeren. Mama’s die de lange haren van hun kinderen willen bijknippen, kunnen ook relatief veilig werken. Kam de haren van je kind recht naar achter, laat je kindje een beetje met gebogen hoofd naar voor kijken en knip horizontaal af. Let wel: bobs of lobs vallen niet binnen deze categorie. Als je daar een hoekje te veel afknipt, is de look naar de vaantjes”, klinkt het. Als je kunt wachten, zonder twijfel doen. “Een coupe overleeft heus wel een knipbeurt, zelfs als we tot zes weken in quarantaine moeten.”

Horizontaal een froufrou bijstellen? Zo moet het dus niet. Foto: Shutterstock

Froufrous

Met een portie engelengeduld kun je je eigen froufrou wél onderhouden. “Houd er rekening mee dat je niet horizontaal van de ene naar de andere kant mag knippen. Dat is een te riskante aanpak. Houd je schaar verticaal en knip telkens een puntje weg. Kleine puntjes welteverstaan, begin niet met een hele centimeter - voorzichtigheid is geboden. Zo heb je meer controle over de bijschaving van de pony. Houd je vingers horizontaal en losjes over je froufrou. Span het haar zeker niet op, anders springt de froufrou na het knippen naar boven en is het eindresultaat veel te kort. Werk om diezelfde reden ook steeds op droog haar.”

Gouden tip voor wie de schaar in het eigen haar zet: ga voor een schaar uit de drogisterij of (online) speciaalzaak. “Die zijn scherper dan de keuken- of knutselschaar en geven het best mogelijke resultaat van je doe-het-zelfwerk.”