Tramterrorist van Utrecht krijgt levenslang

Gökmen Tanis, die vorig jaar op een tram in Utrecht vier mensen heeft doodgeschoten en anderen heeft verwond, is vrijdagmiddag veroordeeld tot levenslang. De man heeft zich gedurende zijn proces zo hard misdragen dat hij uit de rechtzaal werd verwijderd. De familie reageerde opgelucht op de veroordeling.

