Tennis Vlaanderen annuleert alle tornooien in paasvakantie

Nadat de sportkampen al verboden waren tijdens de paasvakantie heeft Tennis Vlaanderen nu ook beslist om alle paastornooien te schrappen. “Er is nog geen officieel competitieverbod voor de paasvakantie vanuit de overheid, maar op basis van dagelijkse contacten met het kabinet en Sport Vlaanderen schatten wij de kans dat er in de paasvakantie competitietennis en -padel kan gespeeld worden in als onbestaande”, zegt CEO Gijs Kooken.

Voor het HBVL-Jeugdsterrencircuit betekent dit concreet dat de tornooien van Tenniscentrum Alken, Romershovense TC Jus In en Kim Clijsters Tennis Club niet worden gespeeld. Zij worden eventueel verschoven naar een latere datum. Over interclub werd nog geen beslissing genomen. Tennis Vlaanderen houdt verschillende scenario’s achter de hand en de federatie bekijkt ook wel steunmaatregelen mogelijk zijn voor clubs, trainers en personeel.

Het volledige persbericht van Tennis Vlaanderen luidt als volgt:

Verlenging maatregelen tot 5 april

Dinsdag 17 maart werd door de overheid gecommuniceerd dat de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus worden verlengd tot 5 april. Dat betekent dat de maatregelen die eerder door Tennis Vlaanderen aangekondigd werden al zeker tot die datum aangehouden moeten worden:

- Het clubhuis en de cafetaria moeten verplicht sluiten.

- Vrij tennis/padel spelen en verhuur van tennis/padel terreinen is niet toegestaan.

- Alle tennis- en padellessen moeten worden opgeschort.

Opschorting sportkampen paasvakantie

De overheid heeft woensdag 18 maart beslist dat alle sportkampen in de Paasvakantie moeten opgeschort worden.

Tornooien paasvakantie worden geannuleerd

Omdat we weten hoe belangrijk tornooien zijn voor clubs en leden, willen we steeds zo lang mogelijk wachten om tornooiweken te annuleren. We sluiten ons uiteraard ook aan bij het algemene principe dat gezondheid voor spelers en clubmedewerkers absoluut voorrang moet krijgen. Er is nog geen officieel competitieverbod voor de paasvakantie vanuit de overheid, maar op basis van dagelijkse contacten met het kabinet en Sport Vlaanderen schatten wij de kans dat er in de Paasvakantie competitietennis en -padel kan gespeeld worden in als onbestaande. Om die reden schrappen we de tennis- en padeltornooien in weken 15 en 16. Wij zullen het nodige doen in Elit en ook de ingeschreven spelers hiervan op de hoogte brengen.

Tornooien en interclub in voorjaar

Het is duidelijk dat de Corona-crisis en de beslissingen van de overheid een zware impact zullen hebben op de interclub en tornooikalender dit voorjaar. De Padel voorjaarsinterclub is daarom eerder al stopgezet en zal in 2020 niet meer hervat worden.