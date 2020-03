Maaseik -

Bij de politie Maasland is donderdag een melding binnengekomen dat in de deelgemeente Opoeteren een ijsventer aan het rondrijden was. Een patrouille ging meteen ter plaatse maar vond geen ijskar. Nog in Maaseik zouden enkele jongeren gespot zijn op het water in Bergerven. Ook daar was iedereen al weg toe de patrouille aankwam.