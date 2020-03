Ook de Antwerp 10 Miles is uitgesteld door het coronavirus. Dat maakte de organisatie vrijdagmiddag bekend op zijn Facebook-pagina. “Op de AG Antwerp 10 Miles komen erg veel mensen samen en dus moeten wij als organisator onze verantwoordelijkheid blijven nemen”, klinkt het. In overleg met de stad Antwerpen werd het loopevent van zondag 26 april uitgesteld naar de herfst van dit jaar. Een exacte datum is nog niet bekend.