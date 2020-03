Hoogbejaarde vrouw (99) naait mondmaskers: “Voor iedereen die ellende heeft”

Een Nederlandse vrouw van bijna honderd verovert de harten in woonzorgcentrum Rosengaerde te Dalfsen in de provincie Overijssel door mondmaskers te maken voor iedereen die ze maar nodig heeft. “Geheel uit haarzelf is ze hier woensdag mee begonnen”, zegt directeur Esther Liefers aan De Telegraaf.

De hoogbejaarde dame (99) gebruikt oude lakens en lint of elastiek voor de fabricage van de mondkapjes, zo vertelt ze zelf in een video die het verzorgingspersoneel online zette. “Ik heb een heleboel gemaakt. Dat iedereen die er ellende mee heeft, het even helpt.”

De krasse hobbynaaister heeft aangegeven anoniem te willen blijven. Ze zit niet te wachten op alle aandacht. “Zij vindt het doodnormaal wat ze doet. Maar wij vinden het wel degelijk bijzonder, én vooral ook erg lief. Het personeel wordt alleen al blij van haar positieve energie die ze dagelijks uitstraalt”, zegt Liefers met een glimlach.

Handwerk

Hoewel haar vingers inmiddels al pijn doen van het allesbehalve alledaagse handwerk, is de oude vrouw vastberaden om ermee door te gaan. Liefers over het eindresultaat: “De personeelsleden dragen ze nog niet, omdat er geen uitbraak op onze afdelingen is. Maar mevrouw maakt ze alvast uit voorzorg, mede vanwege tekorten elders. Zo blijven de voorraden op peil.”

De zorglocatie voor ouderen waar de Dalfsenaar verblijft is vanwege de maatregelen tegen het coronavirus van de buitenwereld afgesloten. Het eventueel doneren van naaimateriaal, iets waaraan ze een tekort heeft, kan daarom op dit moment niet. “Dus hoe leuk en aardig zo’n spontane leverantie ook klinkt, dit is de meest kwetsbare groep mensen en ieder contact met anderen moeten we nu écht zien te vermijden.”

Het zorgcentrum doet ook haar uiterste best om iedereen die zich er inzet te bedanken. En zoazls ze zelf ook zeggen: “ Liefde gaat door de maag”.