Zonhoven - De brandweer is vrijdag rond 11 uur opgeroepen voor een brand in de Waardstraat. In het werkatelier van garage Gabo Bielen was een van de verwarmingsinstallaties aan het plafond in brand gevlogen. De werknemers hadden het vuur al geblust voor de brandweer aankwam. De schade is minimaal. De brandweer voerde nog een controle uit.