Gigos voorziet online aanbod tijdens corona crisis

Genk - Gigos Jeugdwelzijnswerk Genk voorziet een online aanbod voor Genkse kinderen, tieners en jongeren gedurende de coronacrisis. Op die manier willen ze de verveling tegengaan én proberen ze de contacten met onze doelgroep te onderhouden.

Heel wat kinderen, tieners en jongeren die thuis zitten weten niet goed wat te doen. En de hele dag Playstation spelen of Netflix kijken, gaat na een tijdje ook vervelen. "Daarom voorzien we vanuit Gigos Jeugdwelzijnswerk Genk een online aanbod voor de leden van onze werkingen. Maar ook wie nog geen lid is, kan op dit aanbod aansluiten. Dat doe je door een Facebookberichtje te sturen naar 'Gigos Jeugdwelzijnswerk Genk' of een mailtje naar info@gigos.be met de naam en leeftijd van je kind(eren) vermeld ook even in welke wijk je woont. Dan zorgen wij dat de juiste jeugdwelzijnswerker je contacteert."

"Met dit aanbod willen we door middel van online quizzen, uitdagingen, wedstrijden enzovoort de verveling tegengaan. Ook het onderhouden van de contacten met onze doelgroep is hier een belangrijk onderdeel van. In deze moeilijke tijden is het belangrijk om regelmatig iemand te horen die met je in gesprek kan gaan, vraagt hoe het met je gaat en je kan ondersteunen waar nodig."