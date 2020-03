Limburg hangt massaal witte lakens uit raam en geeft daverend applaus voor zorgsector

Genk / Hasselt / Pelt / Heusden-Zolder / Leopoldsburg / Beringen / Diest - Na een oproep van enkele BV’s hingen de Limburgers massaal witte lakens uit hun raam om de zorgsector te bedanken voor hun werk. Het zorgend personeel kreeg er nog een daverend applaus bovenop.

In Hasselt ontstond op het middaguur een spontane mix van wapperende witte lakens en applaus voor de zorgsector. “Maar laten we klappen voor en denken aan iedereen die in deze dagen voor ons zorgt”, zegt Vera Briers. “Want ook in de voedingswinkels wordt keihard gewerkt en in sectoren zoals bijvoorbeeld bij de postbodes, buschauffeurs, pakjesbezorgers en ga zo maar door, doen mensen bijzonder hun best. De solidariteit die je voelt is hartverwarmend.”

In Pelt werdenop verschillende plaatsen witte lakens en.doeken uitgehangen als dankbetuiging aan de zorgverleners. Ook weerklonk hier en daar applaus.

Ook in het centrum van Genk hebben tal van bewoners zich solidair getoond met zorgverleners en andere mensen die een tandje moeten bijsteken in de strijd tegen het corona-virus. Niet alleen met witte vlaggen maar ook met een één minuut aanhoudend applaus. Op de wegen waren het passerende voertuigen die meegingen in de actie door te claxonneren. Personeel van de stad en de bibliotheek kwam naar buiten om daar applaudisserend dank uit te drukken.

In de Kolmenstraat in Tessenderlo zijn er heel wat gezinnen die ingaan op de oproep om een witte vlag uit het raam te hangen om de vele zorgverleners en hulpdiensten een hart onder de riem te steken.

Ook in de Adjudant De Keyserstraat en in de Kampensweg in Leopoldsburg en Heppen hangen de witte doeken aan het raam.Ook in Heusden-Zolder en in Beringen hebben bewoners meegedaan aan de solidariteitsactie.

Op de Grote Markt in Diest toonden enkele mensen hun waardering voor de mensen in de zorg.