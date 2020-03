Oproep: geef je katoenen nachtjapon aan onze woonzorgcentra

Lanaken - De woonzorgcentra in Lanaken hebben dringend nood aan schorten voor het personeel omdat ze niet meer te verkrijgen zijn. We kunnen hen helpen door nachtjaponnen te verstellen tot schorten. Heb je een of meerdere nachtjaponnen in huis die je wil schenken? Dienstencentrum Aan de Statie komt ze bij je ophalen.

De nachtjaponnen (model ‘grootmoeder’) moeten lange mouwen hebben en van katoen zijn zodat ze op 90 graden gewassen kunnen worden. De vrijwilligers van het snit- en naadgroepje van het dienstencentrum verstellen vervolgens de opgehaalde nachtjaponnen. Door de achterkant te openen en lintjes te voorzien in de hals en de rug, maken ze er schorten van. De zelfgemaakte schorten worden daarna verdeeld onder WZC Ludinaca, WZC Bessemerberg en WZC 3 Eiken in Lanaken zodat het personeel de mensen kan blijven verzorgen.

Door jou hulp kunnen onze woonzorgcentra verder. Samen tegen corona!

Heb je een of meerdere nachtjaponnen in huis die je wil schenken? Neem contact op met het dienstencentrum op dienstencentrum@lanaken.be of T 089 730 061.