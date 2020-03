Strenge grenscontroles in Maaseik, Lanaken en Kinrooi door maatregelen tegen coronavirus

De grenscontroles in Maaseik, Lanaken en Kinrooi worden streng opgevoerd. Johan Tollenaere, burgemeester in Maaseik, wil zelfs 24/7 controleren. In Kinrooi en Lanaken is dat volgens de burgervaders niet haalbaar.

Tollenaere wil dat de politie Maasland vanaf nu de klok rond grenscontroles uitvoert aan de Maasbrug. Hij vraagt hiervoor ook de steun van het bovenlokale niveau om dit te realiseren. “Dat is nodig omdat Nederland en België andere maatregelen hanteren”, zegt hij daarover. Daarnaast nam hij contact op met zijn collega van Echt-Susteren om ook de Nederlanders op de regels te wijzen. “Er zijn ook nog altijd landgenoten die over de grens in Nederland inkopen doen. Dag mag niet”, benadrukt hij nog eens.

Ook in Kinrooi zijn sinds donderdagavond strenge grenscontroles. “Op 2 uur tijd hebben we 700 mensen teruggestuurd”, zegt burgemeester Jo Brouns. “Er zijn ook borden geplaatst om aan de Nederlanders duidelijk te maken dat er hier andere coronamaatregelen gelden en dat een tankbeurt geen goede reden is om de grens over te steken. We doen intensieve controles op de grote en de kleine grensovergangen, in twee richtingen. Maar alles 24 uur op 24, 7 dagen op 7 controleren is onhaalbaar. Wij merken nu al dat de extra communicatie vanuit Nederland en de extra controles hun vruchten afwerpen. Het tanktoerisme neemt al fors af.”

Drie grote, tien kleine

Zijn collega-burgemeester in Lanaken, Marino Keulen, liet de grensovergangen in Smeermaas en Veldwezelt ook al extra controleren. Maar ook hij acht een permanente controle niet haalbaar. “Wij hebben drie grote grensovergangen en tien kleine”, zegt Keulen. “Daarom werken we met vliegende brigades, die streng controleren. Auto’s moeten massaal omkeren, in beide richtingen. Wie één keer de grens wil oversteken zonder geldige reden krijgt een waarschuwing. Gebeurt dat een tweede keer, dan volgt een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro. We werken met slimme camera’s, dus we kennen onze pappenheimers.”

Conserven 0,50 euro goedkoper

In Kinrooi moeten borden de Nederlanders op de coronamaatregelen wijzen. Foto: tp

Keulen benadrukt dat de controles in twee richtingen zullen verlopen. “Vrijdagvoormiddag wilde een Belg boodschappen gaan doen bij Jumbo in Nederland, omdat daar de conserven 0,50 euro goedkoper waren. We hebben hem snel duidelijk gemaakt dat die conserven wel eens heel duur zouden kunnen uitvallen.” Volgens Keulen is er nog nooit zo’n groot verschil geweest in publieke opinie tussen de twee landen. “Nederlanders vinden onze maatregelen flauwekul, de Belgen steken massaal hun duim op. Nederland loopt 14 dagen achter op ons inzake het coronabeleid. Maar over twee weken hebben ze dezelfde maatregelen als wij. Althans, dat hoop ik.”