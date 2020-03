Ook bijna aan je laatste rolletje wc-papier toegekomen? Geen probleem dit filmpje laat je zien hoe je zelfvoorziendend kan zijn en dus nooit meer zonder wc-papier komt te zitten!

Dit koppel heeft de uitvinding van de eeuw gevonden!

Nergens meer wc rollen te vinden in deze coronatijden? Geen probleem, deze mensen oogsten gewoon hun eigen wc-papier. Het is natuurlijk wel nog de vraag of deze ooit gaan uitkomen…