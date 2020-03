Bocholt steunt en bedankt inwoners met banner

Bocholt - In Bocholt wappert sinds vrijdagmorgen een banner aan het gemeentehuis met de boodschap om goed voor jezelf en elkaar te zorgen. Tegelijkertijd is het een 'dankjewel' voor alle mensen die ten dienste staan van de hulpbehoevenden in deze moeilijke coronatijden.

Het bestuur en het personeel van de gemeente Bocholt willen met deze banners de Bocholtenaren een 'riem' of 'banner' onder het hart steken. "Ondanks al het negatieve nieuws, mogen we de moed niet verliezen. Samen gaat ons dat lukken", klinkt het. "De eerste banner hangt al aan het gemeentehuis. Maandag hangt de technische dienst ook nog banners in Kaulille, Reppel en Lozen.

De banner verwijst ook nog naar het telefoonnummer 089/20.19.80 waar eenzame Bocholtenaren en mensen in nood terecht kunnen voor hulp.