Stad Bilzen lanceert oproep om ‘coronahelden’ in de kijker te zetten

Bilzen - Na eerdere ‘corona-initiatieven’ zoals de warme lijn (089/39.96.20) elke werkdag tussen 9 en 16 uur en de boodschappendienst, lanceert stad Bilzen nu een oproep om ‘coronahelden’ op te sporen. Honderden stadsgenoten zetten zich momenteel namelijk in voor inwoners, vrijwillig of in het kader van hun job. Hun engagement en solidariteit maken in deze moeilijke periode het verschil. Daarom wil de stad hen bedanken en in de kijker zetten.

Bilzenaren wordt gevraagd een voorstelling van hun ‘coronahelden’ inclusief foto in te dienen via marcom@bilzen.be ofvia een privébericht op de Facebookpagina van de stad. De inzendingen worden gebundeld en regelmatig gepubliceerd op de Facebookpagina en het Instagramaccount 'bilzenbiesonderboeiend'.