Lokeren-voorzitter De Vries: “We zijn nu een deal aan het afronden. Als alles normaal verloopt, is Lokeren gered”

De coronacrisis biedt Sporting Lokeren een nieuwe levenslijn. Normaal moest de club uit 1B vóór maandag vijf miljoen euro vinden om het faillissement af te wenden, maar ze krijgt nu een maand extra de tijd, tot 20 april. Volgens voorzitter Louis de Vries is de club gered.

Een week geleden leek Lokeren nog aan zijn testament te ¬mogen beginnen. De voetbalclub, al langer met het water aan de lippen, zou op maandag 23 maart voor de ondernemingsrechtbank moeten verschijnen. Ze had amper tien dagen de tijd om vier à vijf miljoen euro bij elkaar te sprokkelen. “Anders zal de club naar alle waarschijnlijkheid failliet verklaard worden”, liet bewindvoerder Kris Goeman toen optekenen.

Maar waar de coronacrisis de strop strakker leek aan te trekken – hoe kan je op dit moment investeerders vinden? - , lijkt ze nu de club net boven water te houden. “Corona heeft ook zijn invloed op de werking van de rechtbank. Er kan geen enkele zaak meer ingeleid worden tot 19 april. Daardoor is de zaak van maandag uitgesteld naar 20 april”, vertelt Goeman. De Waaslanders hebben dus een maand extra om fondsen te vinden.

Dat lijkt op zich niet meer dan uitstel van executie, maar Goeman laat verstaan dat de situatie er heel wat rooskleuriger uitziet dan een week geleden. Niet in het minst doordat de coronacrisis de club ook op andere vlakken goed uitkomt. “In principe had vandaag de Play-off 3-wedstrijd tegen Roeselare gespeeld moeten worden, met alle bekommernissen rond niet-betaalde spelers van dien. Maar de staking van het voetbalseizoen heeft voor extra ruimte gezorgd.”

Goeman ving ook positieve signalen op uit de omgeving van de club. “Louis de Vries, de groep rond Willy Carpentier en een collectief van supporters zijn in gesprek met ex-eigenaar Roger Lambrecht, één van de grootste schuldeisers. Dat is hoopgevend. Vorige week was het beeld nog dat Lokeren dood en begraven was, maar dat is nu niet langer het geval.”

“Die maand uitstel is goed nieuws, maar ze komt er omdat de bewindvoerder weet welke vorderingen wij maken”, bevestigde voorzitter Louis de Vries gisteravond dat er een akkoord is. “We zijn nu een deal aan het afronden. Als alles normaal verloopt, is Lokeren gered. Ik wil er verder niets over zeggen, want anders word ik weer op mijn woorden gepakt. Maar maandag komt er meer nieuws.”

Het zou gaan om een buitenlandse investeerder die de club volledig in handen wil krijgen. Mocht het lukken om de club te redden, dan zou het alleszins een ware Houdini-ontsnapping zijn, -nadat Lokeren maanden kampte met financiële problemen.