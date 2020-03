“Dochtertje kan misschien al lopen als oma en opa haar voor het eerst zien”

Gangen die er stil en leeg bij liggen en veel whatsappjes en Skype-gesprekken. De maatregelen tegen het coronavirus die vorige week ingingen, zorgen voor een bijzondere sfeer op de Limburgse materniteiten. Maar de mama’s laten het niet aan hun hart komen: “Als dit achter de rug is, beginnen we gewoon van voor af aan en is iedereen welkom.”