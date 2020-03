Schulense student steunt medestudenten in Mechelen tijdens coronacrisis

Schulen

Herk-de-Stad - Lennert Goos uit Schulen startte in oktober 2020 de studentenradio Tunes4Students. Wat eerst als grap bedoeld was, is ondertussen uitgegroeid tot een heuse muziekzender voor de studenten

Eerstejaarsstudent aan Thomas More Lennert Goos (18) uit Schulen lanceerde op zijn kot in Mechelen TunesforStudents. Tijdens werkgroepen met de medestudenten werd er voortdurend gevraagd om een andere radiozender op te zetten. Vandaar zijn idee om zelf te starten met een radiozender waarop de studenten zelf hun muziek online konden aanvragen. Tunes4Students was geboren.

Om tijdens de Coronacrisis de sleur te verdrijven, organiseerde Lennert op donderdag 19 maart een online quiz voor de studenten. Met de hulp van zijn medestudenten Lotte en Arthur en met 125 inschrijvingen werd het een onverhoopt succes. Het werd een spannende avond voor de deelnemers, want na elke vraag werd de voorlopige rangschikking op het scherm getoond. Iedereen heeft ervan genoten en we zijn er van overtuigd dat deze zender nog een mooie toekomst heeft.

Foto's hieronder zijn genomen tijdens de livestream uitzending.