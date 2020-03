In tijden waarin de woorden ‘corona’, ‘quarantaine’ en ‘lockdown’ rond de oren vliegen, biedt entertainment een welgekomen afleiding. Alleen brengt het virus nu ook opnames in het gedrang van programma’s die momenteel te zien zijn.

VTM

Soap Familie ligt al stil tot 3 april en er zijn nog afleveringen tot 17 april. Nu komen nog drie VTM-programma’s in de problemen: The masked singer, Mijn keuken mijn restaurant en The voice kids. ...