Ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus acht IOC-voorzitter Thomas Bach het “voorbarig” om de Olympische Spelen van komende zomer in de Japanse hoofdstad Tokio uit te stellen.

Bach zei dit donderdag in een interview met de Amerikaanse kwaliteitskrant The New York Times.“Voor ons zou een uitstel vandaag onverantwoord zijn en het zou voorbarig zijn om voort te gaan op speculaties ...