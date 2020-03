Eén Europa? “Frankrijk en Duitsland geven onze mondmaskers niet vrij”

Op de militaire luchthaven van Luik-Bierset zijn vrijdagnacht rond 1.00 uur 5 miljoen mondmaskers aangekomen. Donderdag kwamen al 100.000 euro gespecialiseerde maskers toe. De Block: “We monitoren de tekorten in de ziekenhuizen, ook de beademingstoestellen.”

De vijf miljoen maskers zijn overgebracht naar een militaire kazerne in Peutie. “In Peutie is men nu gestart met de herverpakking”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in De Ochtend op Radio 1. “We hebben een lijst met prioritaire ziekenhuizen. De levering gaat na de herverpakking volgens de noden naar de provincies.”

“Hier is hard aan gewerkt, dat was niet gemakkelijk”, zegt De Block. “We hebben de hulp van defensie, de civiele bescherming, en de FOD volksgezondheid gehad.”

Het gaat om steriele mondmaskers die door een groot deel van het zorgpersoneel gebruikt worden. In Bierset-Luik kwamen gisteren ook al 100.000 gespecialiseerde SPII mondmaskers toe. Die waren bedoeld voor Italië, maar het land werd al door een andere levering bevoorraad. “Er komt nog een levering van één miljoen gespecialiseerde mondmaskers aan.”

Taskforce

Met een taskforce ‘shortages’ monitort Volksgezondheid alle mogelijke tekorten in de ziekenhuizen. “Er zijn nog bestellingen gedaan, van schorten en mondmaskers”, merkt De Block op. “De taskforce dient voor alle mogelijke tekorten in ziekenhuizen. Ook beademingstoestellen.”

De problemen in Europa zijn voorlopig nog niet voorbij. “We zien in Europa dat lidstaten hun grenzen afsluiten voor transport van medisch materiaal”, zegt De Block. “Ondanks eerdere beloftes hebben Frankrijk en Duitsland hebben onze stocks aan mondmaskers nog steeds niet vrijgegeven.”

De Block gaf nog mee dat er ook een stock aan mondmaskers wordt aangelegd. Ook de Vlaamse regering bestelde voor 7 miljoen euro aan maskers, maar op die levering is het nog wachten.