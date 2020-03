Grote coronapeiling: één op de acht vreest zijn job kwijt te raken door coronavirus, ook angst voor besmetting neemt toe

Eén op de acht Belgen tussen 25 en 54 jaar vreest zijn job kwijt te geraken door de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit een bevraging in opdracht van onze zusterkrant ‘Het Nieuwsblad’. Dat is fors meer dan bij dezelfde bevraging vorige week. We hebben ook meer schrik dan vorige week om besmet te raken met het virus, maar behouden ons vertrouwen in de maatregelen van de overheid.