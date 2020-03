Zangeres Duffy breekt de stilte na schokkende bekentenis: “Het is veel zwaarder dan ik dacht”

Enkele weken nadat ze bekendmaakte dat ze het slachtoffer is geweest van een ontvoering en verkrachting, heeft Duffy de stilte opnieuw doorbroken. De zangeres uit Wales heeft in een zeldzame Instagrampost laten weten dat ze geen interviews zal geven over haar verschrikkelijke ervaring. “Het is veel zwaarder dan ik dacht.”

LEES OOK. Zangeres Duffy leek van de aardbol verdwenen, maar verbreekt nu na 10 jaar de stilte: “Ik werd ontvoerd en verkracht”

Het jaar 2008. Met hits als ‘Mercy’ en ‘Warwick Avenue’ gaat de zangeres als een komeet door de internationale muziekwereld. In geen tijd is ze een van de meest succesvolle Britse artiesten wereldwijd, maar even snel lijkt ze weer van de aardbol te verdwijnen. Ongeveer tien jaar lang horen we niets meer van haar.

Foto: EPA-EFE

Tot afgelopen februari. Toen getuigde de intussen 35-jarige Duffy in een emotionele Instagrampost dat ze verkracht, gedrogeerd en dagenlang ontvoerd werd. In het bericht legde de zangeres uit dat ze gecontacteerd werd door een journalist die haar geholpen heeft om eindelijk de waarheid te vertellen. “Ik heb het overleefd, maar het herstel heeft tijd gevraagd”, luidde het eind februari. “Gedurende het laatste decennium heb ik geprobeerd om opnieuw de zon in mijn hart te voelen, de zon schijnt nu. En misschien stellen jullie zich de vraag waarom ik mijn stem niet heb gebruikt om mijn pijn te uiten. Maar hoe kon ik vanuit mijn hart zingen als dat gebroken was.”

De zangeres kondigde toen ook aan “binnenkort” een interview te delen op haar Instagram waarin ze meer uitleg zou geven. Maar dat gesprek zal er niet komen, zo schrijft ze nu. “Ik voel me al vrijer en ik heb geprobeerd om een interview te geven, maar het is veel zwaarder dan ik dacht. In de plaats zal ik er binnenkort iets over schrijven.”