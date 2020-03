Marc Van Ranst: “Deze epidemie zal zo’n tien weken duren”

“Zo’n tien weken.” Zo lang zal de corona-epidemie in ons land duren, verklaarde Marc Van Ranst donderdagavond in het VRT-Journaal. “Het zal dus waarschijnlijk nog langer duren, en daar moeten we ons op instellen”, aldus de viroloog, die ook waarschuwde dat het aantal patiënten de komende dagen nog fors zal stijgen.

“Het aantal ziekenhuisopnames en doden van vandaag, ik garandeer u dat we dat binnen een paar dagen weinig gaan vinden”, sprak Van Ranst. “Het is verschrikkelijk om dat te moeten zeggen, maar het is de realiteit. Daarna zal het normaal gezien gelukkig weer beter gaan.”

Van Ranst heeft geen glazen bol, maar baseert zijn uitspraken op de evolutie in de Chinese stad Wuhan, waar het coronavirus uitbrak. Daar waren donderdag voor het eerst geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld. “Ook een gemiddelde griepepidemie in België duurt zo’n tien weken. In Wuhan was dat vergelijkbaar en ook in België zal dat zo zijn. Dit zal dus nog even duren, en daar moeten we ons op instellen.”

“Je voelt de spanning stijgen”

“Precies wanneer de piek bij ons zal aanbreken, dat kon Van Ranst ook niet zeggen. “Die vraag is op dit moment heel moeilijk te beantwoorden. Iedereen denkt dat dat morgen zal zijn, maar ik kan u garanderen dat dat niet klopt. We zullen maar zeker zijn dat de piek bereikt is als de cijfers een aantal dagen na elkaar naar beneden gaan. Zo lang de curve nog omhoog gaat, kan je niet zeggen dat de piek bereikt is. Zoiets zie je pas achteraf.”

Het goede nieuws: voorlopig kunnen onze ziekenhuizen de situatie nog aan. “Het wordt drukker op sommige plaatsen en je voelt de spanning stijgen, maar er is voldoende opnamecapaciteit. In sommige ziekenhuizen is het zelfs nog wachten op de eerste coronapatiënt.”