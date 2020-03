Ruim 160 radiozenders draaien om 8.45 uur You’ll Never Walk Alone

You’ll Never Walk Alone, tot voor de crisis een voetbalhymne, zal om 8.45 uur over heel de wereld te horen zijn. Foto: AP

Om kwart voor negen vanochtend zullen meer dan 160 radiozender over de hele wereld het nummer You’ll Never Walk Alone draaien, om aan te tonen dat niemand alleen staat in de coronacrisis.

Het idee komt van Sander Hoogendoorn, dj bij de Nederlandse zender 3FM. Heel wat Belgische en buitenlandse radiozenders sloten zich al bij de actie aan. Het aantal radiozenders dat vrijdagochtend You’ll Never Walk Alone draait, is flink gegroeid. De teller staat inmiddels op 164, laat de Nederlandse omroep BNNVARA donderdagavond weten.

In eigen land zal het nummer te horen zijn op al zeker StuBru, MNM, Radio 1, Radio 2, Willy, NRJ, Joe, Klara, Nostalgie en Q-Music.

Ook in het buitenland was interesse. Zo zegden grote spelers als BBC Radio 1 en Radio 2 in Groot-Brittannië toe. Daar zijn de afgelopen dagen steeds meer zenders bijgekomen. Zo zal You’ll Never Walk Alone ook gedraaid worden op zenders in onder meer Duitsland, Spanje, Curaçao, Italië en Noorwegen.