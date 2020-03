Dichte drommen op Zaventem: Van Ranst woedend

Ze stonden donderdagochtend met enkele honderden in dichte drommen aan de paspoortcontrole in de aankomsthal van Zaventem aan te schuiven om de grens over te steken. Tegen de nabijheidsregels in die gelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En tot ergernis van viroloog Marc Van Ranst.

“Wij doen er nochtans alles aan om de reizigers op het hart te drukken 1,5 meter bij mekaar uit de buurt te blijven, maar vanochtend mocht het niet zijn”, bevestigt een woordvoerder van Brussels Airport. “Toen verscheidene vliegtuigen uit niet-Schengenlanden (o.m. grote vliegtuigen uit Afrika, nvdr.) tegelijkertijd binnenliepen, kwamen daardoor ook honderden passagiers tegelijk in de file te staan voor de paspoortcontrole. Ondanks de constante berichten in meerdere talen om mensen te herinneren aan de gezondheidsregels, ondanks de stickers die overal op de luchthaven zijn aangebracht en ondanks onze mensen die ter plekke constant aansporen om de nodige afstand te houden. Maar de discipline zit er duidelijk nog niet echt in.”

De beelden waren viroloog Marc Van Ranst een doorn in het oog. “Wanneer ik dit zie, dan word ik boos. Dit is totaal onaanvaardbaar gedrag. Dit kan en mag niet. Indien deze toestanden niet kunnen worden vermeden, zie ik maar één oplossing: sluiting.”(yb)