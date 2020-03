Heel, heel voorzichtig durven de Chinezen na tien weken te hopen dat het ergste coronaleed geleden is. Woensdag is er voor de allereerste keer sinds het virus werd ontdekt geen enkele lokale besmetting bijgekomen in Wuhan, het epicentrum van de epidemie. Er zijn er wel nog een paar nieuwe, maar die komen van mensen die het virus buiten China hebben opgelopen.