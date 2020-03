Dan heb je fors geïnvesteerd in je wielerploeg, is je budget quasi verdubbeld en lijkt je kopman Mathieu Van der Poel op weg naar het jaar van zijn leven, en net dan beleeft de koers de grootste crisis uit zijn bestaan. Toch weigert Philip Roodhooft, manager van Alpecin-Fenix, de situatie in het wielrennen te dramatiseren