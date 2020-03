In Peer slaan lokale radio FM Goud en Home Monsheide de handen in elkaar. Elke zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur worden er verzoekplaten gedraaid van en voor Home Monsheide.

“Bij ons verblijven 45 gasten met een verstandelijke beperking. Zij leven vandaag geïsoleerd binnen hun leefgroep. Er is geen contact met de andere leefgroepen, maar ook niet met familie of vrienden in ...