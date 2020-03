Truiense uitbaatster crèche schrijft open brief aan minister Beke: “Help!”

Sint-Truiden -

De crèches in ons land blijven voorlopig open, maar er heerst veel onduidelijkheid over de coronamaatregelen. Queenie Vanswijgenhoven uit Sint-Truiden vraagt in een open brief hulp aan minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “Als dit zo verder gaat, is het gevolg duidelijk: een onvermijdelijk faillissement.”