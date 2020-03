Bernard Hinault: “Bij twijfel niet aarzelen om Tour de France af te gelasten”

Bernard Hinault heeft donderdag in een interview met Le Parisien laten weten dat hij een afgelasting van de Tour de France door het coronavirus als een mogelijkheid ziet. “De afgelastingen op dit moment in de wielerwereld moeten in een bredere context bekeken worden”, liet de vijfvoudig Tourwinnaar optekenen. “Een goede gezondheid is belangrijker dan de wielersport.”