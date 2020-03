Koen Wauters ontspant met Ingeborg, maar krijgt dan gênant bericht van zoon

in de live-uitzending van Blijf in uw kot! bezorgden Koen Wauters en Q-dj Vincent Fierens alle thuisblijvers donderdag een moment van ontspanning in tijden van corona. Dat deden ze samen met Ingeborg, die hen via Skype gebruikte als proefkonijn. “Gooi je armen los en adem uit met klinkers”, aldus Ingeborg. “We gaan ook de thymusklier stimuleren om onze immuniteit te verhogen.” De passage ging alvast niet onopgemerkt voorbij ten huize Wauters, zoals bleek uit een berichtje dat de presentator plots kreeg.