Grote schakels en assymetrische oorbellen: zomerse juwelentrends op een rijtje

Shoppen kan nu eventjes niet, maar al reikhalzend uitkijken naar de nieuwste zomertrends wel. Maak alvast ruimte vrij in je juwelenkistje en pik er hier je favoriete juweel uit. Komende zomer mag je pronken met flink wat bling bling.

Alexander McQueen, Emporio Armani, Zimmermann, Moschino, Brandon Maxwell … Het lijstje met modehuizen die de grote schakelkettingen terug van onder het stof haalden, is ellenlang. Eentje volstaat ook blijkbaar niet, bij voorkeur drapeer je er meerder over elkaar.

Vlnr: Zimmermann, Moschino, Alexander McQueen en Dolce & Gabbana Foto: Catwalkpictures

Kiezen tussen zilver en goud? Hoeft niet. Oorbellen en halskettingen werden in een kleurenbad ondergedompeld en zorgden zo voor een waar kleurenspektakel op de catwalks van onder andere Versace, Badgley Mischka en Dolce & Gabbana.

Vlnr: Badgley Mischka, Versace, Dolce & Gabbana en Ports 1961 Foto: Catwalkpictures

Eén oorbel in je ene oor en géén oorbel in je andere oor. Niet iedereen is fan, maar diegenen die wel houden van een vleugje asymmetrie zijn hier hoogstwaarschijnlijk wel voor te vinden. Bij de modehuizen zijn zeker niet de allerminsten er voor te vinden.

Vlnr: Valentino, J.W. Anderson en Alberta Ferretti Foto: Catwalkpictures

Geen ragfijne parelkettingen of eenvoudig parelknopjes in de oren. Parels mogen nu opvallen en volop in de kijker lopen. Mag het nog iets gewaagder? Volg in de voetstappen van Paul Castelloe en draag parelkettingen bij die andere trend, grote schakelkettingen.

Vlnr: Paul Castelloe, Andrew Gn, Simone Rocha en Miu Miu Foto: Catwalkpictures

Groot, groter, grootst. De grote, cirkelvormige oorbellen waar zuiderse vrouwen graag mee pronken zijn komende zomer populairder én groter dan ooit. Gespot bij Versace, Proenza Schouler, Tommy Hilfiger, Elie Tahari …