Kaart toont verspreiding coronavirus in Limburg

Hasselt - Het aantal patiënten met een coronabesmetting in de Limburgse ziekenhuizen neemt dag na dag toe. Uit bovenstaande kaart blijkt dat in bijna alle Limburgse gemeentes ondertussen besmettingen werden vastgesteld.

Vandaag (donderdag) liggen er in de zeven Limburgse ziekenhuizen in totaal 80 patiënten met een coronabesmetting, woensdag waren er dat nog 57, dinsdag 40, maandag was er sprake van 27 besmette patiënten. Van die 80 besmette patiënten verblijven er vandaag 18 op intensieve. Het virus maakte in Limburg al drie dodelijke slachtoffers.

