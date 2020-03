Grote Prijzen F1 van Nederland, Spanje en Monaco uitgesteld

De Grote Prijzen Formule 1 van Nederland, Spanje en Monaco worden uitgesteld gezien de wereldwijde verspreiding van het coronavirus. Dat heeft de internationale autosportfederatie FIA donderdag bekendgemaakt.

De Nederlandse GP, die voor het eerst sinds 1985 opnieuw op de F1-kalender staat, zou van 1 tot 3 mei doorgaan in Zandvoort. Een week later was de GP van Spanje aan de beurt. De GP van Monaco was gepland van 21 tot 24 mei. Er wordt gezocht naar alternatieve data. De FIA verwacht het seizoen 2020 te beginnen “zodra dat veilig kan na mei”.

Gezien de pandemie konden de eerste vier races van het seizoen - Australië, Bahrein, Vietnam en China - ook al niet zoals voorzien doorgaan. Het seizoen zal nu ten vroegste starten op 7 juni, met de GP van Azerbeidzjan.