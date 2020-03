Kaarsjes en spandoeken in Lauw

Lauw

Tongeren - Woensdagavond 18 maart werd er een oproep gedaan via sociale media om in het dorp Lauw kaarsjes te branden voor iedereen die betrokken is bij het vreselijke coronavirus.

"Wijzelf komen uit Nederland en wel uit de meest getroffen provincie Noord-Brabant", zegt Eli van der Zanden-Willems. "Dus naar onze kinderen, kleinkinderen en familie gaan, zit er voor ons voorlopig helaas niet in. Wat me zeer verdrietig maakt, maar het is heel begrijpelijk dat ze deze ingrijpende beslissing genomen hebben."

Longontsteking

"Helaas zijn er in de familie ook dierbaren die het virus hebben, maar gelukkig zijn ze nog thuis in quarantaine. Hopelijk blijft het daarbij. Ik behoor zelf ook tot de risicogroep. Als kind heb ik 6 weken, 2 weken in quarantaine, in het ziekenhuis gelegen met een dubbele longontsteking. Dat wens je echt niemand toe."

Spandoeken

"Nu zag ik dat ze in Nederland spandoeken gingen ophangen bij de ziekenhuizen en op verschillende plaatsen om de zorghelden een hart onder de riem te steken. Vandaar ook mijn spandoek 'Voor alle kanjers die klaarstaan voor een ander'. En de kaarsjes die geregeld zullen branden aan de poort van ons huis."