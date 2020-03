Limburgs Landschap vzw vraagt om een rondje natuur te maken

Heusden-Zolder - Om mensen die momenteel niet kunnen gaan wandelen te laten meegenieten van de natuur, lanceert Limburgs Landschaps vzw een oproep: maak een rondje natuur met je smartphone.

Met de huidige maatregelen is het duidelijk dat de natuurgebieden bij mensen in de buurt drukker bezocht worden. Gelukkig blijft de natuur een toevluchtsoord voor veel mensen om even te ontspannen. Maar jammer genoeg is dit niet voor iedereen mogelijk. Denken we maar even aan de oudere mensen die in rusthuizen zitten of niet hun huis kunnen verlaten of degenen die ziek zijn. Maar ook de mensen die, voor onze gezondheid, momenteel een massa overuren draaien en vaak ’s avonds laat thuis komen.

Daarom lanceert Limburgs Landschap vzw de actie ‘#Natuur360’. De natuurvereniging roept via al hun communicatiekanalen op om - als je even gaat wandelen - op een leuk plekje even halt te houden om een kort filmpje te maken. Zo kunnen we – samen met mensen die niet naar buiten kunnen - jouw beelden bewonderen! Dit kost maar een paar minuutjes van je tijd, maar kan voor heel wat mensen een groot verschil maken. Limburgs Landschap vzw postte zelf al een aantal filmpjes en hoopt dat er aan hun oproep massaal gevolg zal gegeven worden. Zo willen ze toch een klein steentje bijdragen om deze moeilijke periode door te komen.

Zo maak je een leuk filmpje en help je Limburgs Landschap:

• Tijdens een wandeling in de natuur stop je bij een leuk plekje

• Haal je smartphone (of camera) boven en start met filmen

• Draai langzaam een rondje van 360° terwijl je filmt

• Plaats je filmpje op Instagram of Facebook met de vermelding van je locatie (gemeente en natuurgebied)

• Gebruik hashtags: #Natuur360 #Limburgslandschap.vzw #limburgtegencorona