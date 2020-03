UPDATE. Opnieuw coronadode in Jessa, dodentol in Limburg staat op drie

In Jessa in Hasselt stierf vandaag opnieuw een patiënt aan corona, het tweede slachtoffer al in het ziekenhuis. Foto: Serge Minten

Hasselt - In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is er vandaag opnieuw een patiënt met een coronabesmetting overleden. Dat brengt het aantal coronadoden in Limburg op drie. Op dit moment liggen er 80 coronapatiënten in een Limburgs ziekenhuis, 18 liggen op intensieve.

Het coronavirus heeft opnieuw een dodelijk slachtoffer geëist in Limburg. Vandaag stierf in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt opnieuw een patiënt aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dinsdagochtend overleed in Jessa ook al een patiënt aan het coronavirus. Maandagochtend stierf in het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik een 72-jarige man uit Bree aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat brengt de dodentol van het coronavirus in Limburg nu op drie. Ook het aantal patiënten met een coronabesmetting in de Limburgse ziekenhuizen neemt dag na dag toe. Vandaag liggen er in de zeven Limburgse ziekenhuizen in totaal 80 patiënten met een coronabesmetting, woensdag waren er dat nog 57, dinsdag 40, maandag was er sprake van 27 besmette patiënten. Van die 80 besmette patiënten verblijven er vandaag 18 op intensieve. Het aantal coronapatiënten op intensieve blijft daarmee gelijk met woensdag, toen er van de 57 besmette patiënten ook 18 op intensieve lagen.

29 patiënten in Jessa

In Jessa in Hasselt liggen momenteel 29 patiënten met een coronabesmetting, van wie er zes op intensieve verblijven. In het ziekenhuisnetwerk Noord-Oost Limburg (ZOL in Genk, Mariaziekenhuis in Pelt en Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik) is er vandaag sprake van 27 patiënten met een coronabesmetting, vijf van hen liggen op intensieve. In het Truiense Sint-Trudo Ziekenhuis liggen er 13 coronapatiënten (drie op intensieve), het Sint-Franciscus Ziekenhuis in Heusden-Zolder telt vandaag zeven patiënten met een coronabesmetting (twee op intensieve) en in het az Vesalius Ziekenhuis in Tongeren liggen er momenteel vier coronapatiënten, van wie er twee op intensieve liggen.