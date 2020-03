Noémie Wolfs zingt solo na Hooverphonic: “Was de actrice in film van iemand anders”

“Ik was actrice in de film van iemand anders”, vertelt Noémie Wolfs over haar voormalige zangcarrière bij Hooverphonic. Nu is de solo-zangeres zélf regisseur en brengt ze haar tweede album Lonely Boy’s Paradise uit. Spoiler alert! Een liefdeslied voor haar lief Simon Casier staat er niet op: “Mijn liefde voor hem is te groot om te verwoorden.”