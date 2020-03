Zo richt je thuis een werkplek in

Heel wat Belgen hebben op dit moment hun werkplek ingeruild voor een thuiswerkplek. Sleurde je ook printers, computers en stapels dossiers met je mee naar huis en heb je moeite om thuis alles georganiseerd te krijgen? Alexandra Tobler, creatief directeur bij Westwing, geeft tips.

Tip 1: Hou je aan je dagelijkse routine. Sta op tijd op, start de dag met een gezond ontbijt en las regelmatig een pauze in. Het mag dan wel verleidelijk lijken om wat langer in bed te blijven dommelen of nog even voor de televisie te blijven hangen ’s avonds laat, het is allesbehalve bevorderlijk. Structuur is essentieel in deze hectische tijden. Neem ’s morgens een douche, trek een fatsoenlijke outfit aan en draag zorg voor jezelf, net als alle andere werkdagen.

Tip 2: Kies je persoonlijke plekje uit. Eigen jezelf tijdelijk de logeerkamer of zolderkamer toe en ontzeg alle andere gezinsleden op vaste tijdstippen de toegang. Ook hier helpt een vaste structuur om duidelijkheid te scheppen. Zo kan je in alle rust aan de slag. Hang eventueel een attribuut aan de deur dat verduidelijkt wanneer je al dan niet gestoord kan worden.

Tip 3: Voorzie je thuiswerkplek van een ruime werktafel, een comfortabele stoel en voldoende verlichting. Heb je nergens een bureaulampje in huis? Ook een staande lamp naast je bureau of een tafellamp erop doen wonderen.

Foto: Westwing

Tip 4: Richt je eigen plekje gezellig in. Je werkruimte moet niet enkel comfortabel, maar ook aangenaam zijn. Urenlang tegen kale wanden of stofferige kasten aankijken is verre van aangenaam. Besteed daarom ook wat tijd aan de decoratie van je nieuwe werkplek. Plaats wat fotokaders op je bureau, hang wat kindertekeningen aan de muur, zet een plant in de ruimte, leg een tapijtje neer … Planten verlagen bovendien je stressniveau.

Tip 5: Zorg voor voldoende opbergruimte. Ongetwijfeld heb je heel wat materiaal mee naar huis moeten sleuren om alles meteen binnen handbereik te hebben. Laat dit niet zomaar opeengestapeld in je thuiskantoor staan. Een grote kast waarin je alles netjes kan opbergen is een aanrader, maar wie onvoldoende ruimte beschikbaar heeft, moet creatief wezen en alle beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk invullen. Zo kan je onder het bureau allerhande boxen, manden of ladeblokken op wieltjes plaatsen.

Tip 6: Ruim je werkblad na de werkdag op. Rommel op het werkblad zorgt voor rommel in je hoofd. Trek na jouw werktaak enkele minuutjes uit om alles netjes terug op zijn plaats te leggen en laat ook geen koffiekopjes, glazen of lege snoeppapiertjes op je bureau slingeren. Dat bespaart je heel wat opruimwerk achteraf.

Tip 7: Blijf in contact met je collega’s. Praat minstens één keer per dag met je collega’s via chat, telefoongesprekken, FaceTime … Zo blijf je positief en behou je het groepsgevoel.