Geen Belgisch voetbal tot 30 april

Tot en met 30 april wordt in België geen voetbalwedstrijd gespeeld. Dat heeft de KBVB donderdag beslist, na samenspraak met Voetbal Vlaanderen, ACFF en de Pro League.

“De crisiscel van de KBVB buigt zich in de tussentijd ook over verschillende scenario’s met betrekking tot het verdere verloop van de competities”, klinkt het in een mededeling van de Voetbalbond op haar website. “Dat hangt natuurlijk sterk af van hoe de situatie rond het coronavirus in België de komende weken zal evolueren.”

“Collectieve trainingen blijven tot nader order voor alle voetbalclubs in België opgeschort tot en met 5 april, zoals beslist door de Veiligheidsraad. Voor de periode erna zal de crisiscel de adviezen van de Veiligheidsraad opvolgen. Alle activiteiten voor de jeugd, zoals voetbalkampen, worden minstens tot na de paasvakantie geannuleerd.

Bondsbijdragen tijdelijk opgeschort

De crisiscel van de KBVB besliste ook om alle clubs drie maanden uitstel van bondsbetalingen te geven. “De KBVB is zich bewust van de precaire financiële situatie waarin sommige clubs zich momenteel bevinden. Het (voorlopig) opschorten van de trainingen, competities en tornooien heeft tot gevolg dat de belangrijkste inkomstenbronnen van de clubs plots wegvallen. Een aantal kosten blijven echter doorlopen. Het uitstel van betaling moet de clubs wat ademruimte geven en betekent concreet dat we de resterende drie schijven pas bij het begin van het volgende seizoen zal factureren”, aldus de KBVB.